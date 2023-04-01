Двоє постраждалих та півсотні пошкоджених будинків. Такі наслідки ворожого удару по Запоріжжю. Обласний центр окупанти обстріляли напередоні. Били і по передмістю. Як люди оговтуються після обстрілів - розкаже Інна Гогой.

Зранку селяни прокинулися під вибухи і вже посеред руїн. По цьому селу у Запорізькому районі окупанти вдарили напередодні. Внаслідок обстрілу пошкоджено місцевий дитсадок та житлові будинки. Один з них вигорів вщент.

Мирне село росіяни обстріляли "Смерчами". А вже за декілька годин посеред дня ворог вдарив ракетою "Іскандер-М" і по самому обласному центру. Постраждали двоє місцевих жителів.

Юлія Баришева, начальниця відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Запорізькій області:

Швидка медична допомога одразу надала першу долікарську допомогу і людей відпустили. В одному з житлових будинків заблокованою опинилась жінка і її малолітня дитина 2022 року народження. Рятувальники зрізали двері і вивільнили жінку з дитиною.

Вибуховою хвилею у спальному районі побито з півсотні приватних дворів. Будинок пані Любові - один із найбільше пошкоджених. Дивлячись на те, що сталося, жінка плаче. Каже, під час прильоту їхала додому з роботи. Дорогою чула вибухи, але навіть уявити не могла на що перетворилася її хата.

Любов, жителька Запоріжжя:

Всі стіни потріскані, потолки всі потріскані, тільки перед війною ремонт зробили нову кришу зробили, нові поли купили котьол. Як можна стрілять лішь би куди, а якби по вулиці хтось шов, а якби люди були серед біла дня.

На місці обстрілу комунальники та рятувальники розбирали завали, демонтували небезпечні конструкції та підготували будинки для подальшого ремонту. Поруч соцпрацівники розгорнули намет, де реєстрували мешканців та завдані збитки. А ось ці автобуси перетворили на пункт обігріву та гуманітарний хаб.

Тетяна Круподера, директорка департаменту соціального захисту населення Запорізької міської ради:

В одному автобусі у нас гуманітарна допомога. Люди всі, які постраждали, вони до нас підходять, отримують гуманітарну допомогу. Це мається на увазі засоби гігієни і плєди, які вони можуть на даний час зігрітися.

Також правоохоронці фіксували докази воєнних злочинів, вчинених росіянами. Окрім них - робили це і юристи. Запевняють, за допомогою спеціального застосунку інформацію про звірства росіян передають в Офіс генерального прокурора та міжнародні організації.

Дмитро Гладкий, юрист:

Це є додаткові відомості, докази воєнних злочинів. А як ми бачимо, це постійно саме вчиняються воєнні злочини. Порушення римського статуту, саме порушення 8-ї статті римського статуту, тобто невибіркове застосування зброї, коли не відносно інших комбатанатів, а просто відносно цивільного населення.

За фактом обстрілу Запоріжжя та району прокуратура відкрила кримінальні провадження за статтею порушення законів та звичаїв війни.