Бахмутський професійний навчальний заклад евакуювали на Рівненщину (відео) [ Редагувати ]
Від їхнього училища зосталися лише руїни. Бахмутський професійний навчальний заклад евакуювали на Рівненщину. Слюсарів, механіків, кухарів та швачок тепер навчатимуть у селищі Гоща. Там вже знайшли для цього приміщення. Сніжана Сидорук розкаже докладніше.
Керівник Бахмутського професійного-технічного училища, показує, на що перетворили окупанти їхній навчальний заклад.
Ігор Гаєвий, директор Державного навчального закладу "Бахмутський центр професійно-технічної освіти":
Дірки у стінах, там дах рухнув у цих майстернях з першого на другий поверх, тобто там практично будівлю потрібно відбудовувати заново.
Нове приміщення для училища знайшли за понад тисячу кілометрів - на Рівненщині, у невеличкому селища Гоща. Навчальний заклад переїжджає у будівлю поліклініки.
Ігор Гаєвий, директор Державного навчального закладу "Бахмутський центр професійно-технічної освіти":
На другому поверсі це буде гуртожиток, кабінети для післякласної роботи, тобто допоміжні кабінети, а на першому - будуть класи теоретичного навчання.
Поліклініка теж переселиться - у приміщення Гощанської лікарні. Там для медиків вже готують нові кабінети. А у звільнених - триває ремонт. Насамперед облаштовують укриття, де також планують розмістити навчальні класи. Ось тут буде майстерня кухарів.
Тут ми плануємо встановити духову шафу. Також буде зонт і промислова сковорода.
Від початку війни у закладі не зупиняли навчання. Окрім кухарів та кондитерів готують електрозварювальників і автослюсарів, малярів та швачок. Поки що 450 учнів здобувають знання дистанційно. Але з нового навчального року тут планують очні заняття. Продумали також як організують практику. Училище встигло вивезти з Бахмута частину обладнання. Зокрема, швейні машинки. До речі, їх використовує зараз швейне підприємство з Харківщини, яке теж релокувалось у Гощу.
Тетяна Власова, керівниця швейного цеху (Харківська обл.):
Для нас це було дуже доречно, бо люди приїхали зі своїм обладнанням, бо наше було ще в окупації. Вони нам надали це обладнання і ми змогли дуже швидко збільшити кількість робочих місць. У нас було їх спочатку десять - до двадцяти п'яти.
Тепер у цьому швейному цеху проходитимуть практику майбутні швачки, які вчитимуться в училищі.
Марія Старик, технологиня підприємства:
Робітників зараз 35 офіційно, у нас проходить навчання. Навчаємо під наше виробництво, далі вони будуть працевлаштовані і працювати разом з нами.
У навчальному закладі в Бахмуті було 170 працівників. На Рівненщину переїде частина з них. Ще два десятки набрали нових кадрів з місцевих. Серед них і Валентина Музичка.
Валентина Музичка, старший майстер:
Маючи дві вищі освіти, маючи якийсь певний досвід життєвий і робочий в якийсь момент прекрасно зрозуміла, що коли дитина має опору у вигляді навіть робітничої спеціальності - це дуже важливо. Особливо важливо в наш період.
Селище Гоща колись було райцентром. Тепер - це центр громади з населенням понад двадцять тисяч людей. Але тут ще ніколи не було ані ВИШів і навіть закладів професійно-технічної освіти.
Микола Панчук, голова Гощанської громади:
Гощанська громада професійно-технічного училища і училаща в історії не мала взагалі ніколи. Діти після 8-9 класу будуть мать можливість здобути поряд зі своєю домівкою освіту. А для нас це важливо, бо ми маємо легку промисловість.
На наступний навчальний рік на новому місці релоковане училище планує набрати не менше двох сотень учнів. У планах дирекції - професійні курси і для дорослих мешканців громади та переселенців.
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