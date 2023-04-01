Доступна іпотека. Вже два місяці як в Україні поновили програму пільгового іпотечного кредитування молоді. За рік паузи її дещо підкоригували - оновили механізм отримання позики, тепер він більш вигідний для молодих сімей. Більше про умови програми, а також хто нею може скористатися? Розкаже Жанна Дутчак.

Валентин показує новобудову, в якій нещодавно придбав квартиру. Про власні квадратні метри, каже хлопець, мріяв давно. Йому двадцять п'ять, працює помічником нотаріуса і одночасно вчиться в аспірантурі. Родом він із Тернопільщини, але вже вісім років живе у Івано-Франківську. І весь цей час - орендує житло.

Валентин Лялік, житель Івано-Франківська:

Кожного року це переїзджати з місця, шукати, ще платити ріелтору послуги, перевозити всі ці свої меблі. Вже чесно хочеться мати щось своє.

Але власних коштів, за які міг би купити квартиру, хлопець не назбирав. Тож вирішив оформити іпотеку. Про державну програму довгострокових пільгових кредитів дізнався від друзів, і відразу подав заявку.

Валентин Лялік, житель Івано-Франківська:

Перший внесок - всього лише шість відсотків, плюс невеликий щомісячний платіж в мене получається. Тому воно мені дуже сподобалось. Я навіть не приходив у фонд, я це все зробив на їхньому сайті. Зайшов на сайт, заповнив анкету, заяву, відіслав їм. А далі вони зі мною зв'язалися.

Програма забезпечення молоді житлом в Україні діє з 1998 року. Реалізовує її Держмолодьжитло. За цей час оселі придбали майже чотирнадцять тисяч молодих українських сімей. Але з початком війни фінансування програми було призупинене.

Сергій Комнатний, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву:

До війни вона працювала наступним чином - кредит видавався молодим людям, які віком до 35 років, на тридцять років і безпосередньо відсоткова ставка за користування кредитом складала ставку національного банку на момент видачі кредитів. Тобто ставку рефінансування. Ми розуміємо, що в період війни ставка рефінансування злетіла 20-25 відсотків, такі відсоткові ставки були неприйнятними для молодих громадян.

Не актуальною під час війни стала і вимога обовʼязкової привʼязки до території. Тобто брати в кредит житло лише в тому регіоні, де зареєстрована людина.

Сергій Комнатний, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву:

Ми розуміли, що є громадяни, які змушені переселятися з регіонів активних бойових дій і їм необхідно дозволити інші регіони.

Тож наприкінці минулого року програму модернізували. А з першого лютого - відновили.

Сергій Комнатний, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву:

Перше - відсоткову ставку зафіксували на рівні семи відсотків річних. Сьогодні одна черга незалежно від того, де людина хотіла до війни. Якщо її черга підійшла, вона обирає регіон незалежно від місця прописки.

Вікторія Вишневська, заступник керівника відділу продажів будівельної компанії:

Є багато державних програм і зараз запрацювало іпотечне кредитування, зокрема "єОселя", ми також беремо в ній участь.

Також урядовці збільшили до 50 років вік будинків, в яких молодь може собі обирати житло. А ще змінили базову площу, на яку надають пільгову іпотеку - з 31 квадратного метра, до 52ох. Та додатково по 21 квадратному метру на кожного члена сім'ї.

Валентин Лялік, житель Івано-Франківська:

Я дивлюся на перспективу, я себе бачу вже з дівчиною чи в майбутньому дружиною, я все ж вирішив взяти трохи більшу. І цю різницю квадратів, що я взяв 65, я о цих додаткових 12 квадратів вже розрахувався із забудівником сам на пряму.

Вимоги до учасників - залишилися ті самі.

Вікторія Вишневська, заступник керівника відділу продажів будівельної компанії:

Це йдуть молоді сімʼї до 35 років, це можуть бути і один громадянин, або молода сімʼя з дітками чи без. Не мати за собою зареєстрованого майна.

Винятки лише для переселенців, які володіють нерухомістю на тимчасово окупованій території. Зараз у черзі на отримання кредиту, кажуть у фонді, понад чотири з половиною тисячі людей. За кількістю заявок лідирує місто Київ, а також Київська, Волинська, Львівська і Одеська області.

Сергій Комнатний, голова правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву:

В попередні роки видавалися кредити, нині йде погашення і надаються нові кредити. В поточному році такого револьверного фонду для надання кредитів заплановано близько 200 мільйонів.

Після перезапуску програми, вже видали півсотні кредитів. Ще стільки ж - на розгляді.