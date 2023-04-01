Російські військові готуються до оборони тимчасово окупованого Криму. Про це свідчить велика кількість нових захисних споруд, побудованих від початку року.

Про це повідомляють "Схеми".

Як повідомляється, редакція "Схем" та проєкту Крим.Реалії проаналізували свіжі супутникові знімки територій півострова, на яких можна побачити нові захисні споруди, які російські військові побудували з початку 2023 року. Це може свідчити, що росія вже почала готуватись до можливого наступу Збройних сил України.

Зокрема, подвійну лінію окопів облаштували одразу за адмінкордоном, у районі російського пункту пропуску "Армянськ" та в районі Перекопського валу.

За Чонгаром, біля села Тургенєве видно розгалужену систему фортифікацій обабіч траси Е-105 та біля озера Сиваш.

Далі за Перекопським перешийком вглиб Кримського півострова створюються нові лінії оборони. Мережа окопів розташована з двох сторін траси Е-97 та біля села Філатівка.

За селом Ішунь біля дороги у бік села Воронцівка замість лісосмуги тепер окопи. На пляжах біля Євпаторії вже прорито щонайменше 7 кілометрів окопів.

Оборонними спорудами фактично відрізають Керченський острів. Біля траси Е-97 за селом Батальне видно нові окопи та капоніри для техніки.