У РНБО вже розробляються основні кроки, які будуть застосовуватись під час деокупації українського Криму. Зокрема, пропонується прибрати Керченський міст та обмежити колаборантів права брати участь у виборах - обирати і бути обраними.

Про це повідомляє в Facebook секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Російський гауляйтерський непотріб у тимчасовому окупованому Криму щось занадто розійшовся в істеричному z-припадку - то збираючись захопити Київ або Одесу, то впадаючи в совковий маразм відродження "кримського смершу". Для цього московського сміття хочу дохідливо намалювати поки що широкими мазками, як Україна буде деокуповувати Крим, де вони та їм подібні будуть цілями номер один - щоб назавжди відбити будь-кому бажання навіть дивитися вбік московії або відкривати рота, перед тим гарно не подумавши, коментувати щось пов‘язане з Україною", - написав він.

За словами Данілова, ці 12 кроків полягають у наступному:

1. На суспільне обговорення буде винесено питання щодо проєкту та місця розташування в Криму пам’ятника "русский военный корабль идёт на@уй". З метою економії державних коштів може бути використаний п'єдестал пам‘ятника затопленим кораблям у Севастополі.

2. Крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду розробляється люстраційний механізм персональної оцінки, яким, зокрема, визначається рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних осіб, громадян України, жителів Криму до підтримки діяльності окупаційних адміністрацій, що передбачає зокрема обмеження прав участі у виборах - обирати і бути обраними.

3. Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохоронних органів та інших категорій осіб, які станом на 2014 рік знаходились у штаті органів влади України, МВС, СБУ, МОУ та ін., а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності.

"Але якщо не підлягають, вони позбавляються державних пенсій в тому числі із забороною подальшого працевлаштування на роботу в держорганах і органах місцевого самоврядування України. "Вовчий квиток" - назавжди", - пояснив він.

Крім цього, надання Силам оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується питань національної безпеки, може стати підставою для пом’якшення кримінального покарання.

4. Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво, забезпечує безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах осіб, як громадян України, так і громадян Росії, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності - геноцид, воєнні та проти людяності), скоєних на території нашої держави в цілому і Криму зокрема.

5. Пропагандисти-журналісти, медійники та різного роду експерти, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України українців, кримських татар та інших національностей - група особливої уваги, злочини яких будуть розслідувані українськими, а за необхідності міжнародними правоохоронними структурами.

"У законний спосіб за вироком суду будуть позбавлені волі, звань, пенсійного забезпечення, майна, честі та поваги", - констатував секретар РНБО.

6. Громадяни російської федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін.

7. Правочини, вчинені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними - закон, який діє вже 9 років. Право власності на майно залишається за громадянами України. Якщо майно привласнене або націоналізоване окупантами, воно повертається власникам.

"Важливо пам’ятати (!) - будинки, квартири, земельні ділянки та інша нерухомість, придбані громадянами Росії в Криму, варті не більше ніж майбутнє Аксьонова чи надії на вихід Константінова та подібного колаборантського непотребу за умовно-достроковим звільненням", - додав Данілов.

8. Транспортний перехід у місті Керч Автономної Республіки Крим демонтується з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків.

9. Реалізується комплексна програма "Детоксикація" - нейтралізація наслідків багаторічної дії російської пропаганди на суспільну свідомість частини населення півострова. Зокрема, використовуючи досвід застосування дієвих методів денацифікації Німеччини у 40-х роках, серед яких участь виявлених груп активної підтримки російської окупації у громадських роботах з відбудови зруйнованих українських міст, процесах ексгумації та перепоховання жертв російської агресії (для осіб, визнаних винними у таких злочинах судом). Надання максимально широкого доступу до інформації щодо злочинів путінського режиму.

10. Створення документальної бази фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації. Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.

11. Негайне звільнення всіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані РФ за політично вмотивованими ознаками з 2014 року з відшкодуванням завданих моральних збитків.

12. Ураховуючи місце та роль в ідеології рашизму, системі негативного міфотворення і переписування історії, так званий "город русской славы" (мається на увазі Севастополь, - ред.) перейменовується в "Об‘єкт № 6".

"Верховна Рада України пізніше приймає рішення про нову назву міста. Можливо, Ахтіар", - пропонує він.