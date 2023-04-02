Індія успішно випробувала власну багаторазову ракету-носій RLV LEX [ Редагувати ]
Індійська організація космічних досліджень (ISRO) провела успішні випробування посадки багаторазової ракети-носія RLV LEX. Випробування проводили в автономному режимі, повідомила пресслужба ISRO.
Запуск відбувся на авіаційному полігоні поруч з містом Чітрадурга у штаті Карнатака. Ракета-носій була підвішена гелікоптером ВПС на висоті 4,5 км. Після цього апарат за допомогою інтегрованої системи навігації, наведення та управління успішно приземлився на злітно-посадковій смузі.
Автономна посадка була виконана з дотриманням точних умов посадки космічного апарату, що повертається - висока швидкість, безпілотний режим, точна посадка по тій самій поворотній траєкторії, ніби апарат прилетів з космосу.
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