Росіяни тримають у Чорному морі два ракетоносії: скільки "Калібрів" можуть запустити [ Редагувати ]
Станом на 2 квітня, росіяни вивели на бойове чергування в акваторію Чорного моря п'ять кораблів. Два з них - ракетоносії із загальним залпом до 12 крилатих ракет "Калібр".
Про це пише в Facebook Військово-морські сили ЗСУ.
Окрім цього в акваторії Азовського моря знаходиться один корабель росіян, а в Середземному - до семи ворожих кораблів, із них три є носіями "Калібрів" з загальним залпом до 20 ракет.
У відомстві розповіли, що за останню добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили до Азовського моря шість суден. Одне з них продовжило свій рух у напрямку протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - сказано в повідомленні.
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