Окупанти з мінометів обстріляли Сумську область [ Редагувати ]
За добу окупанти здійснили десятки мінометних обстрілів по чотирьох громадах Сумської області. Про це пише повідомляється у Telegram Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 4 громад Сумської області: Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Хотінської.
У Юнаківській громаді було зафіксовано 20 прильотів з міномета. Це призвело до пошкодження приміщення агропідприємства: будівлю ферми, холодильне обладнання та лінію електромережі.
У Хотінській громаді зафіксовано 12 прильотів, внаслідок яких було пошкоджено шість приватних будинків.
Білопільська громада: зафіксовано два обстріли з міномета - 17 прильотів. Краснопільська громада: був обстріл з ПТРК (керована ракета) по території громади, а також мінометний обстріл - 2 прильоти.
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