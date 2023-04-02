Заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони Сергій Литовченко заявив, що українці без вищої освіти зможуть підписати контракт осіб офіцерського складу, але для цього потрібний досвід участі у бойових діях.

За його словами, нові зміни до закону дозволять приймати під час дії воєнного стану на службу за контрактом осіб офіцерського складу сержантів та старшин, які не мають вищої освіти, але брали участь у веденні бойових дій.

Для підвищення вони також не менше трьох місяців мали успішно виконувати зобов'язання на посади офіцера. Їм будуть надавати звання молодший лейтенант.