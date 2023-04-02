Офіцером можна буде стати без вищої освіти: яка умова [ Редагувати ]
Заступник начальника відділу військової кадрової політики Департаменту кадрової політики Міноборони Сергій Литовченко заявив, що українці без вищої освіти зможуть підписати контракт осіб офіцерського складу, але для цього потрібний досвід участі у бойових діях.
За його словами, нові зміни до закону дозволять приймати під час дії воєнного стану на службу за контрактом осіб офіцерського складу сержантів та старшин, які не мають вищої освіти, але брали участь у веденні бойових дій.
Для підвищення вони також не менше трьох місяців мали успішно виконувати зобов'язання на посади офіцера. Їм будуть надавати звання молодший лейтенант.
Водночас таким військовослужбовцям з метою підвищення мотивації до військової служби та можливості реалізації свого потенціалу під час її проходження на офіцерських посадах надається можливість не пізніше шести місяців з дня припинення або скасування військового стану пройти відповідний курс військової підготовки за напрямом, який відповідає профілю службової діяльності.
по темі
Посол рф у білорусі Борис Гризлов заявив, що ядерну зброю у білорусі буде розміщено біля кордону з Польщею
Жителів країни попередили про загрозу "Шахедів"
У неділю, 2 квітня, українські захисники відбили понад 50 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що наразі є лише один шлях, щоб зупинити російський терор
Глава Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ліквідація колаборантів у росії призведе до незворотних процесів