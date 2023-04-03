Запорізькі рятувальники щодня виїжджають на пошук та знищення нерозірваних російських снарядів. За час повномасштабної війни піротехніки знешкодили понад три тисячі боєприпасів. Небезпечні знахідки виявляють на фермерських угіддях та у житлових будинках. Найчастіше знаходять касетні снаряди. Більше про роботу надзвичайників - дивіться у сюжеті.

Зранку рятувальні машини одна за одною прямують дорогами Запорізької області. Це команда піротехніків їде на черговий виклик. Цього разу розчищатимуть від снарядів фермерські поля.

Віталій Хоменко, заступник начальника Пологівського районного управління ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

За попередніми даними, там знаходиться бойова частина від реактивної системи залпового вогню і попередньо вона є повністю заряджена касетами. Зараз їдемо на місце, проведемо ідентифікацію і будемо проводити підривні роботи.

На місці - у полі з озимою пшеницею - небезпечна знахідка позначена білим прапорцем. Рятувальники кажуть, це боєприпас від "Урагану". Снаряд із касетами увійшов у землю на півтора метра. Чіпати або рухати його у жодному разі не можна, наголошують сапери.

Володимир Федорук, начальник групи спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Касети всі з самоліквідаторами, він може спрацювати в любой момент, коли до нього можна підійти, або зачепити краще до нього не підходити і їх не трогати, залишити на місці і огродити.

Саме тому про підозрілий предмет слід завжди повідомляти на номер сто один, нагадують рятувальники. Цей снаряд знешкоджують на місці. Розгортають обладнання і за кілька хвилин лунає вибух, а у небо здіймається чорний дим.

А це вже інше поле. Тут аграрії планують сіяти соняхи. Та роботи почати не можуть - поки із землі стирчить касета від "Урагану". Піротехніки знешкоджують і її. Надзвичайників сюди покликав керівник сільськогосподарського товариства Олександр. Каже, небезпечних сюрпризів на ланах знаходять чимало. Адже тутешні села ворог обстрілює постійно.

Олександр, керівник сільгосптовариства:

Є такі вирви в землі, які скажем так, коли практично нема входу, є така гора землі, яка досі не зміщається, вона близько року ця гора стоїть, я розумію, що це комулятивний боєприпас розірвався в землі.

Родючі землі Запорізької області окупанти обстрілюють з артилерії, б'ють "Смерчами", "Градами" та "Ураганами". Свої РСЗВ начиняють забороненими касетними боєприпасами. Саме їх і виявляють найчастіше. Тож перед тим, як вийти в поле, аграрії ретельно перевіряють території. Дбають і про власну безпеку.

Олександр, керівник сільгосптовариства:

У кожного обов'язково в машині є рація, є старший на полі, який приймає рішення коли, що робити тому, що в техніці не завжди чути обстріли, тобто я розумію ситуацію і кажу всьо, ми йдем з поля швидко, в яку сторону ми евакуюємось, далі ми, є в кожного індивідуальний бронезахист.

Піротехніки на полях теж працюють у бронежилетах та касках, або спецкостюмах. Кажуть, усю роботу потрібно виконувати дуже обережно, але без зайвих зволікань. Бо знешкоджувати ворожі снаряди часто доводиться під обстрілом.

Володимир Федорук, начальник групи спеціальних вибухових робіт ГУ ДСНС у Запорізькій обл.:

Загорожувати може тим, що прилетить який-небудь снаряд або РСЗВ і накриє і групу знищить.

Тож відпрацювавши на полі, група піротехніків швидко згортається та їде на наступний виклик. Дорогою розповідають, перед тим, як взяти заявку в роботу - усю інформацію ретельно перевіряють. Для цього є спеціальні фахівці - ідентифікатори. Там, де є можливість - небезпечні знахідки шукають дронами.

Росіяські снаряди рятувальники виявляють та знешкоджують постійно. Кажуть, такої роботи вистачає, адже обстріли області не вщухають ні на мить.