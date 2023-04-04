Голова КНР Сі Цзіньпін не підтримав претензії Японії на Курильські острови під час переговорів із президентом рф володимиром путіним. Про це повідомляє японське агентство Kyodo News, посилаючись на джерела в Китаї.

Під час переговорів, які проходили в Москві в березні, Сі Цзіньпін заявив путіну, що Китай "не приймає жодної з сторін" у територіальній суперечці. Таким чином Пекін зайняв нейтралітет у цьому питанні.

Останні десятиліття Китай займав позицію, що чотири спірні острови належать Японії. У 1964 лідер КНР Мао Цзедун оголосив, що Китай підтримує територіальні претензії Токіо, тож вважає, що Москва повинна повернути Курили.

Китайський уряд дотримувався цієї позиції, хоча останніми роками публічно про це не оголошували. На картах у Китаї спірні острови позначені як "окуповані Росією".

Японія намагається оскаржити у Москви суверенітет над Південно-Курильськими островами: Кунашир, Шикотан, Ітуруп і група Хабомаї.

Курильські острови розташовані в Охотському морі, між півостровом Камчатка та японським островом Хоккайдо, і входять до складу Сахалінської області рф.

У Японії ці острови офіційно називають Північними територіями та вважають їх частиною округу Немуро в губернаторстві Хоккайдо, незаконно окупованому росією.

Радянський Союз оголосив про приєднання Південно-Курильських островів за підсумками Другої світової війни.

У 1956 СРСР підписав з Японією мирну декларацію, пообіцявши повернути острови Шикотан і Хабомаї після укладення мирного договору. Японська влада погоджується на повернення лише всіх островів, тому договір так і не підписано.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Японія вперше з 2003 року позначила Південні Курили як "незаконно окуповані".