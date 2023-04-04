У Києві паркування тимчасово стає безкоштовним [ Редагувати ]
У столиці тимчасово не стягуватиметься оплата за паркування на муніципальних майданчиках. Про це повідомили у КМДА.
Оплату паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс" тимчасово призупинено до завершення юридичних процедур, пов'язаних із оновленням договорів.
Зміни будуть відображені у додатку "Київ Цифровий". Про відновлення оплати за паркування містян повідомлять завчасно.
Звертаємо увагу, що інспектори з паркування тимчасово не штрафуватимуть водіїв за несплату паркування.
Утім місто закликає автовласників паркуватися відповідно до Правил дорожнього руху, у спеціально відведених для цього місцях. Адже за порушення ПДР передбачені штрафи, які продовжують діяти.
Також нагадуємо, що на вулицях міста працюють "паркувальники"-шахраї, які вимагають у водіїв готівку. Про такі випадки треба повідомляти поліцію.
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