Цигарки в Україні виглядатимуть по-новому: що зміниться [ Редагувати ]
В Україні найближчим часом оновлять дизайн пачок сигарет, щоб боротися з курінням та реалізувати вказівки Єврокомісії на шляху до вступу в ЄС. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.
У МОЗ заявили, що вони зверталися до прогресивних країн для збору текстових та ілюстративних медичних попереджень, які наносять на сигаретні пачки. З них обрали ті, що показали найбільшу ефективність.
Важлива складова боротьби зі вживанням тютюну – інформування людей про шкоду куріння. Йдеться, зокрема, і про маркування упаковок із цигарками. Україна запровадила його у 2012 році й долучилася до 42 країн, що роблять так само.
Для фінального варіанту взяли за приклад попередження з Канади, Австралії й Таїланду, а також від двох неурядових організацій: Vital strategy та "Діти, вільні від тютюну".
Дані Держстату свідчать, що з 2008 до 2020 року поширеність куріння серед українців від 12 років зменшилася на 36%.
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