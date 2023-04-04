"Заради перемовин": Данілов пояснив передачу Білорусі російських "Іскандерів" [ Редагувати ]
Заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про передачу Білорусі комплексів "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди, є звичайним блефом заради переговорів.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів".
"Що стосується ядерної зброї - чистий блеф російської федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", - сказав Данілов.
Як пояснив секретар РНБО, росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе "щоб все це відбулося, в тому числі й так званий ядерний шантаж".
"Якщо росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони російської федерації, "Іскандер-М", я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію", - додав Данілов.
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