Заяви міністра оборони Росії Сергія Шойгу про передачу Білорусі комплексів "Іскандер-М", які можуть нести ядерні заряди, є звичайним блефом заради переговорів.

Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов під час дискусії "Україна перед обличчям зовнішніх викликів".

"Що стосується ядерної зброї - чистий блеф російської федерації. У них є велике бажання якомога швидше вийти на перемовини і за нашими спинами домовлятися, щоб з ними сіли за стіл переговорів", - сказав Данілов.

Як пояснив секретар РНБО, росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе "щоб все це відбулося, в тому числі й так званий ядерний шантаж".

"Якщо росія поставить саме боєголовки, тому що зараз там є засоби донесення, як сказав міністр оборони російської федерації, "Іскандер-М", я можу сказати, що вони будуть і надалі пробувати нагнітати цю ситуацію", - додав Данілов.