Сподіватися на швидке та масштабне відновлення України немає підстав. Про це заявив у Facebook фінансовий експерт Ерік Найман.

Свою думку він ґрунтує на опублікованому нещодавно прогнозі Міжнародного валютного фонду.

Якщо уважно прислухатися до того, що говорить головне джерело грошей для України (МВФ - ред.), то складно помітити багато позитиву... За очікуваннями МВФ, які були узгоджені з Урядом України та з НБУ, "неймовірна відбудова" протягом наступних 5 років дозволить Україні вийти на рівень у 83% від ВВП 2021 р. - не радісні перспективи. При 70% в цьому році. Якщо поглянути глибше, то основу цього зростання забезпечать споживчі витрати громадян, вони у 2027 р. вийдуть на рівень 93% від 21 р. (на зображенні).

Але ж програми відбудови мають йти через канали урядових витрат або інвестицій, звертає увагу Найман. А прогнозується, що урядові витрати за наступні 5 років будуть лише зменшуватися і тягнути ВВП донизу.

Інвестиції трохи підтримають зростання економіки у 2024-2025 рр., але потім уже почнуть сповільнюватися.

Чи можливе таке зростання ВВП у разі програм на десятки, а то й сотні млрд дол. на реконструкцію житла, інфраструктури, відновлення заводів - НІ. 4%-ве зростання ВВП після його провалу на 30% - це ніяке не швидке відновлення. ВВП це ж показник діяльності за рік. І тут варто пам’ятати, що війна знищила не тільки "нормальну діяльність", а й наявний капітал: житло, склади, мости, та навіть сільськогосподарську землю та ліси. І відновлення цього всього, потребує багато "діяльності".

Саме тому повоєнні економіки можуть зростати дуже швидко, адже їм необхідно відновити те, що й так вже було і що вони вміли робити до цього, вважає економіст.

Ніякої зради, й добре що набрав чинності новий меморандум з МВФ, який вимагає від України проведення реформ. Але сподіватися на швидку та масову "відбудову" немає причин. Тобто треба ці причини створити.

Нагадаємо, 31 березня МВФ схвалив програму підтримки України на $15,6 млрд, напередодні Україна отримала перший транш від МВФ на $2,7 млрд.