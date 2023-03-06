Мінекономіки погіршило прогноз зростання ВВП України у 2023 році [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Міністерство економіки України переглянуло прогноз зростання валового внутрішнього продукту країни у 2023 році. Наразі він погіршився з 3,2% до 1%.
Про це повідомляє заступник голови Мінекономіки Олексій Соболєв на дискусії, яку організував Центр економічної стратегії.
За його словами, причиною такого погіршення прогнозу зростання ВВП є припущення, що війна проти України не закінчиться в середині 2023 року, а триватиме майже цілий рік.
"Здається, ми пройшли пік інфляції - вона поступово починає знижуватися. Ми прогнозуємо, що вона з 26,6% у 2022 році зменшиться до 24%", - додав чиновник.
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