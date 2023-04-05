П'яний Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва - ЗМІ [ Редагувати ]
Син Богдана Ступки й український актор Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва. Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерела в поліції.
Аварія сталася у вівторок, 4 квітня, о 23:15 на вулиці Федорова у Голосіївському районі. Range Rover Ступки влетів у Mitsubishi, припаркований на зупинці.
Поліція Києва повідомила:
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Слідчі з розслідування ДТП столичного главку поліції встановили, що керманич виїхав на зустрічну смугу та в'їхав в припаркований транспортний засіб. Під час перевірки його на стан сп'яніння прилад Драгер показав 1,62 проміле.
Потерпілого з численними травмами негайно госпіталізували, а Ступку затримали на місці. Наразі розпочате кримінальне провадження - за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років.
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