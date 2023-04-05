Польські танки вже на полі бою в Україні - Зеленський [ Редагувати ]
В Украині на полі бою вже знаходяться танки, які передав уряд Польщі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство у танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні", - заявив він.
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