В Украині на полі бою вже знаходяться танки, які передав уряд Польщі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Мені приємно констатувати, що наші попередні домовленості вже виконані. Є очевидне польське лідерство у танковій коаліції. Польські танки вже на полі бою в Україні", - заявив він.