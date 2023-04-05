"Бавовна" в рф квітне все рясніше: вибухало як на кордоні з Україною, так і ближче до москви

В росії цей тиждень видався насиченим на "хлопки". Вибухало як і на кордоні з Україною, так і ближче до москви. Тож де "бавовна" розквітла? Дивімося в огляді Даніїла Снісара.