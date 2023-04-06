Міністр стратегічної промисловості Олександр Камишін завив, що Україна та Польща будуть разом виробляти танкові снаряди калібру 125 мм. Про це повідомляється в Telegram.

Відповідну домовленість країни підписали 5 квітня.

Вчора під час офіційного візиту президента України до Польщі відповідний Меморандум підписали генеральний директор українського державного холдингу та керівництво польського виробника.

Камишін додав, що Мінстратегпром зосередиться на нарощуванні виробництва боєприпасів для української армії. Снаряди будуть виробляти як українські заводи, так й іноземні компанії.

Варто зазначити, що 125-мм снаряди необхідні для танків радянського зразка, які має Україна на озброєнні та які ЗСУ отримали від партнерів. Також такі боєприпаси потрібні для польських танків PT-91 Twardy, які є модернізованою версією радянського Т-72М.