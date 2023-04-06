ДТП зі Ступкою: у Києві розпочався суд (відео) [ Редагувати ]
Фото: Остап Ступка / Facebook
У четвер, 6 квітня, у Києві розпочався суд, де обирають запобіжний захід акторові Остапу Ступці. 4 квітня він скоїв аварію в центрі столиці, у якій постраждав чоловік.
Внаслідок ДТП постраждав водій припаркованої автівки, в яку влетів позашляховик Ступки.
Від коментарів журналістам актор відмовився.
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