Кількість ракет в росії знизилась до максимально критичного рівня - Данілов [ Редагувати ]
Україна відстежує кількість ракет, які знаходяться на території росії. Їх кількість впала до максимально критичного рівня.
Про це сказав секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу".
"Ми відслідковуємо кількість ракет, які є на території російської федерації. Вона дійсно знизилась до максимально критичного рівня. Але це не значить, що загрози немає. Будь-яке влучання ракети, внаслідок якого загинули наші громадяни, зруйновано інфраструктуру, - це трагедія", - розповів Данілов.
Водночас секретар РНБО додав, що країна-окупант наразі не має можливості наростити ракетні ресурси до того рівня, якого б вона хотіла.
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