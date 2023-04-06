В Мелітополі та районі пролунали гучні вибухи - мер [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У четвер, 6 квітня, у Мелітополі та районі (Запорізька область) пролунали вибухи.
Про це повідомляє Мелітопольський міський голова Іван Федоров.
"Мешканці повідомляють про декілька гучних вибухів", - йдеться у заяві.
За словами Федорова, вибухи були чутно на півночі Мелітополя та у навколишніх селах.
"Подробиці згодом", - додав мер міста.
по темі
Окупанти з квітня можуть розпочати призов на строкову службу на захопленій території Запорізької області
У Миколаївській області підлітки знайшли три гранати із запалами
У неділю, 2 березня, в Мелітополі Запорізької області лунають вибухи. Відомо, що є влучання в районі локомотивного депО
У Куп'янську Харківської області підірвався на протипіхотній міні 50-річний чоловік
У Києві пізно увечері у понеділок, 27 березня, пролунала серія вибухів після оголошення повітряної тривоги