Малі та середні підприємства - навіть в умовах війни - можуть отримати кредити на енергоефективні технології. В Україні діє програма "Додай енергії твоєму бізнесу". Гроші дає уряд Німеччини. Хто їх може отримати - розкажуть мої колеги.

Підвищуючи енергетичну незалежність, Україна має дбати й про впровадження енергоефективних заходів. Наші європейські партнери готові нам у цьому допомогти.

Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол Німеччини в Україні:

Німеччина дуже довго працює над тим, щоб Україна стала більш енергоефективною. Ми вважаємо, що країна може не імпортувати енергію, може сама її генерувати.

Проєкт "Додай енергії своєму бізнесу" стартував торік у грудні, коли Україна опинилася на межі потужної енергетичної кризи. Бізнесменам надають гроші на придбання генераторів та інших джерел безперебійного живлення, які найменш шкодять довкіллю.

Оксана Козак, заступниця керівника проєкту з технічної підтримки програми:

У нас була дуже скрутна ситуація для всієї української економіки, для українського бізнесу. І тому нашим завданням було дуже швидко, в максимально стислі терміни запустити цю програму. Розробити інструменти, які допоможуть клієнтам, українському бізнесу обрати найефективніші технології з усіх можливих.

Легка промисловість, приватні лікарні, кав'ярні. Скористатися програмою можуть керівники будь-якого підприємства, які бажають впроваджувати енергоефективні технології. Втім основними споживачами екокредитів, зараз є аграрні підприємства.

Валерій Майборода, представник Фонду розвитку підприємництва:

Підприємство при реалізації інвестиційного проєкту має забезпечити мінімум 20% економії CO2. Кошти можуть бути використані сільгоспвиробниками, які купують нову техніку і відповідно економлять витрати на дизпаливо. Це може бути модернізація виробництва, обладнання, яка також призводить до економії, це утеплення офісних та господарських приміщень.

Андрій Гапон, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва:

У майбутньому я вважаю, що це будуть інвестиції на сонячні панелі, тому що це джерело, яке зможе дійсно зекономити бізнесу великі кошти. А для нас, враховуючи те, що ціни на енергоносії зростатимуть, це стане складовою будь-якого підприємства.

Фінансує програму "Додай енергії твоєму бізнесу" уряд Німеччини. Україні надано позику на 30 років, тому проєкт буде довготривалим. Аби якомога більше підприємців віддали перевагу енергоефективному обладнанню.

Анка Фельдгузен, Надзвичайний і Повноважний Посол ФРН в Україні: