З початку вторгнення РФ в Україну український олігарх, підприємець-мільярдер, політичний і громадський діяч Ігор Коломойський перестав з'являтися в медіа. Про це повідомляє видання From.ua.

"Чи означає це, що він остаточно здався і програв по всім позиціям своєму колишньому другу і ставленику Володимиру Зеленському? Після фактичної втрати свого основного активу – "ПриватБанку", амбіції Ігоря Коломойського явно почали знижуватися. Але є підозра, що в 2023 році він знову почав інвестувати в інформаційний простір", - пише видання.

Цього разу, звертає увагу видання, Ігор Коломойський намагається увійти в сегмент телеграм-каналів, особливо на тих територіях, де його вплив був дуже сильним – а саме в Дніпрі, Одесі, Полтаві.

"У цих регіонах почав активно просуватися канал "Украина.Главное", який за кілька місяців свого існування вже перевищив 200 000 підписників. За своїм контентом і стилем він явно не схожий на канали, підконтрольні офіційному Києву, а його реклама вільно розміщується на міських біл-бордах і в транспорті", - йдеться в публікації.

Є ймовірність, уточнює ЗМІ, що цей проект "єспробою російських пропагандистів проникнути на територію України, але вони часто використовують сумнівні маргінальні методи і явно не мають доступу до офлайн-реклами в українських містах".

"Як розповіли нам одразу кілька поінформованих джерел, київська влада дійсно не стоїть за цим каналом, а ряд фактів свідчать про причетність до проекту Ігоря Коломойського, який вже почав підготовку до можливих виборів до Верховної Ради, про реальність яких сьогодні говорять все більше і більше", - резюмує видання.