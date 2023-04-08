росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За минулу добу ЗСУ відбили 60 атак противника.

Про це повідомляє в Facebook Генштаб ЗСУ.

Протягом минулої доби противник завдав 2 ракетних та 35 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей росіяни активізували підготовку з евакуації місцевого населення на тимчасово окуповані території Автономної Республіки Крим.

Зокрема, в Мелітополі та Скадовську ворог організував опитування місцевого населення щодо можливої евакуації. В ході опитування перевіряється наявність російського паспорта, прописка та рівень освіти. Відзначається періодичний виїзд автобусів з бажаючими евакуюватися. Окупанти поширюють інформацію, що з кінця квітня розпочнеться примусова евакуація цивільного населення.