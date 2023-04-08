Сьогодні, 8 квітня, військові російської федерації знову атакували місто Оріхів Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

"Наче за розкладом російські війська вже вдруге за день б'ють по Оріхову. Ворог вирішив розтрощити те, що не вдалося розбити за рік обстрілів мирного міста", - повідомили в ОВА.

До того ж в адміністрації зауважили, що попри небезпеку люди продовжують жити на території міста та передмістя.

"Незламні люди продовжують жити поруч з небезпекою, але вкотре наголошую, що мирним мешканцям краще знаходитися далі, ніж б'є російський снаряд", - зауважили в ОВА.