Українських солдатів готували до ведення бойових дій у нічних умовах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Тренування проводили інструктори низки країн у Британії.

У Британії підготували 200 українських військових у рамках операції з базової загальновійськової підготовки.

Зокрема навчання проводили вночі в урбанізованих районах. Королівські Військово-морські сили ЗС Нідерландів зняли сюжет про тренування. Про процес підготовки українців розповів морський піхотинець-інструктор Коен.

У Генштабі зазначили, що окрім Нідерландів та Великої Британії, Норвегія, Канада, Данія, Фінляндія, Нова Зеландія, Швеція та Австралія надають інструкторів для участі в операції з базової загальновійськової підготовки.