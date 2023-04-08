У Генштабі показали нічну підготовку сил ЗСУ у Британії (відео) [ Редагувати ]
Українських солдатів готували до ведення бойових дій у нічних умовах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.
Тренування проводили інструктори низки країн у Британії.
У Британії підготували 200 українських військових у рамках операції з базової загальновійськової підготовки.
Зокрема навчання проводили вночі в урбанізованих районах. Королівські Військово-морські сили ЗС Нідерландів зняли сюжет про тренування. Про процес підготовки українців розповів морський піхотинець-інструктор Коен.
У Генштабі зазначили, що окрім Нідерландів та Великої Британії, Норвегія, Канада, Данія, Фінляндія, Нова Зеландія, Швеція та Австралія надають інструкторів для участі в операції з базової загальновійськової підготовки.
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