Спікер Сил оборони півдня Наталя Гуменюк росіяни намагаються стати "рекордсменами з окопів", судячи з їх фортифікаційних споруд на тимчасово окупованій частині Запорізької області. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Ну, хоч у чомусь у них перемога буде. Інших перемог не буде. Нехай будуть рекордсменами з окопів.

Варто зауважити, що сьогодні, 8 квітня, Центр журналістських розслідувань виявив на супутникових знімках окоп росіян у Запорізькій області, довжина якого складає 70 кілометрів.

Він пролягає від селища Семенівка, яке знаходиться під Мелітополем, до селища Маринівка Приморського району Запорізької області.

Журналісти з'ясували, що росіяни почали рити окоп ще на початку вересня 2022 року та завершили роботи 18 жовтня.