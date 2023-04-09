Голова пресцентру Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заявив, що фермери планують засіяти "заміновані" поля кавунами.

"Так, наші фермери планують засіяти частину тих гектарів кавунами. Це близько 2 тисяч гектарів. Загалом 151 гектар планується засіяти, з них 68 тисяч буде засіяно технічними культурами, 61 тисячу піде на зернові, сояшник - 28, овочі також будуть. Я дуже сподіваюсь, що ми будемо з Херсонськими кавунами", - каже він.

Він також розповів, скільки часу та коштів потрібно на розмінування деокупованих територій.

"Наразі з наявними технічними засобами, які в нас є, і технічними ресурсами - це більше ніж 10 років. 10 років, щоб розмінувати всю забруднену територію України. Сказати конкретно про Херсонщину не можу, бо ми не знаємо, що вони на лівому березі зробили. Сподіваюсь дуже скоро все це побачимо та будемо щось казати, але мова йде про мільярди гривень", - каже він.