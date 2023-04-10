У понеділок, 10 квітня, окупанти вивели у Чорне море кораблі з крилатими ракетами "Калібр". Про це Telegram у Telegram речника Одеської обласної військової адміністрації Сергія Братчука.

Наявність ворожих ракетоносіїв на бойовому чергуванні свідчить про високу імовірність атак.

Водночас Братчук закликав громадян дотримуватись відповідних правил поведінки під час повітряної тривоги.

Варто зазначити, що до укриття потрібно пройти негайно, як тільки починають вити сирени. У сховищах слід перебувати, допоки не буде даних про відбій.