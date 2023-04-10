Росіяни вдвічі посилили ППО біля кордону з Україною [ Редагувати ]
Російське Міністерство оборони відзвітувало про те, що на кордоні з Україною збільшили кількість підрозділів з системами протиповітряної оборони.
Про це повідомляє газета відомства "Красная звезда".
Як зазначають у пропагандистському виданні, у Білгородській, Курській та Брянській областях удвічі збільшили кількість підрозділів, оснащених зенітними комплексами великої та середньої дальності, а саме: С-400, С-300, С-350.
Також у вищезгаданих областях нібито уп'ятеро збільшили кількість комплексів "Панцир-С".
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