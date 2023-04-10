У понеділок, 10 квітня, російські війська обстріляли дев'ять громад у Сумській області. Загалом зафіксовано 118 "прильотів".

Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.

Так, окупанти завдали ударів по:

Хотинській громаді з міномета. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади;

Великописарівській громаді з АГС;

Білопільській громаді з АГС. Також противник скинув на територію громади 34 міни;

Шалигинській громаді з міномета.

Крім цього, на територію Миропільської громади окупанти скинули одну міну.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться в повідомленні.