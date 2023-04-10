Війська рф обстріляли дев'ять громад Сумської області [ Редагувати ]
У понеділок, 10 квітня, російські війська обстріляли дев'ять громад у Сумській області. Загалом зафіксовано 118 "прильотів".
Про це повідомляє Сумська ОВА в Telegram.
Так, окупанти завдали ударів по:
Хотинській громаді з міномета. Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач в одному із сіл громади;
Великописарівській громаді з АГС;
Білопільській громаді з АГС. Також противник скинув на територію громади 34 міни;
Шалигинській громаді з міномета.
Крім цього, на територію Миропільської громади окупанти скинули одну міну.
"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на кордоні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - йдеться в повідомленні.
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