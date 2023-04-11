Військовий з позивним "Киянин" розповів про тяжкі бої за Бахмут.

"В пеклі, мабуть, зараз трохи краще", - сказав він.

"Із поганого те, що вони постійно штурмовою авіацією, тяжкою артою, "Піонами" розбирають висотну забудову, щоб не було укриттів, не було, як вести вогонь.

Та попри постійні атаки, українські титани мужньо тримають місто-фортецю і продовжують давати російським терористам по зубах.