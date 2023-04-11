Комісія при Міністерстви юстиції розібралось із ситуацією зі спробою рейдерського захоплення ТОВ "Красногірський олійний завод" та прийняло рішення щодо вилучення з реєстру запису про перереєстрацію підприємства. Про це повідомив Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у своєму телеграм каналі.

"Як і обіцяв, тримаю на контролі ситуацію довкола "Красногірського олійного заводу". Сьогодні це питання було розглянуто на комісії Міністерства юстиції України. Маємо рішення про скасування реєстраційних дій "нових власників". Деталі згодом. Справа рухається в законному руслі, як і має бути. Істина буде встановлена". Також Голова ОВА повідомив, що розслідування справи триває. Воно перебуває на контролі у Прокуратурі. Сам же Ігор Табурець і надалі слідкуватиме за дотриманням законності.

Свого часу, власниця ТОВ "Красногірський олійний завод" Ольга Полозова високо оцінила увагу та допомогу збоку керівництв області у справі зі спробою рейдерського захоплення підприємства: "При мені Ігор Іванович вже почав давати розпорядження, я зрозуміла, що він справді "вникає" у ситуацію. Більше того в мене з’явилося відчуття, що людина нам допоможе".

ТОВ "Красногірське" належить родині бізнесмена Віктора Полозова. Перші повідомлення про спроби рейдерського захоплення сільгосппідприємства у с. Антипівка, що на Черкащині, почали надходити 17 березня поточного року.