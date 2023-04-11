ЗСУ ліквідували сина "міністра спорту" окупованого Криму [ Редагувати ]
Українські захисники ліквідували на фронті Дениса Шестака - син колишнього "міністра спорту" окупованого Криму Георгія Шестака. Про це повідомляє Федерація спортивної боротьби Криму.
Денис Шестак був майстром спорту з греко-римської боротьби, срібним призером чемпіонату України. Вбивати українців атлет вирушив у жовтні 2022 року.
7 апреля при выполнении воинского долга в зоне специальной военной операции погиб тренер по греко-римской борьбе ГБУ ДО РК "СШ № 7", мастер спорта по греко-римской борьбе, серебряный призер чемпионата Украины, сын первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Республики Крым Георгия Яковлевича Шестака - Денис Георгиевич Шестак из Бахчисарайского района.
Денис Шестак
Георгій Шестак очолював "міністерство спорту" окупованого Криму з 2014 до 2016 року.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача. Члени Ставки детально розглянули перебіг формування та укомплектування озброєнням нових бригад. Окремо зупинилися на заходах із запобігання витоку інформації стосовно планів сил оборони України
Міністерство оборони США проводить розслідування того, яким чином у мережі з'явилися таємні військові документи, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування Збройних сил України перед контрнаступом, який планується. Про це пише The New York Times з посиланням на джерела у Білому домі
Бійці Сил спеціальних операцій опублікували відео запеклих вуличних боїв у Бахмуті на Донеччині.
Збройні Сили України на минулу добу, 5 квітня, знищили 390 ворожих вояків, 2 танки, 8 бойових броньованих машин, 7 артилерійських систем і вертоліт. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ
Журналісти звернули увагу на відео розвідників 4-го харківського прикордонного загону. Вони завдали артилерійського удару по позиціях ворога біля села Цапівка в Бєлгородській області. Російські війська розташувалися в лісосмузі поблизу ферми, за 1,3 км від кордону з Україною
Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Впродовж минулої доби було відбито більш як 60 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка