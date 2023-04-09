Окупанти встановили ППО на півночі Криму (відео) [ Редагувати ]
У Джанкої, розташованому на півночі окупованого Криму, окупанти встановили ППО.
Про це повідомляється у Telegram-каналі "Крымский ветер".
"Біля мосту в Джанкої поставили "Панцир-С". Тривожно", - йдеться у повідомленні.
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