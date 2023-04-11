Чергова роздача гуманітарної допомоги розпочнеться за тиждень у Нікопольському районі, на Дніпропетровщині. Ящики із надважливими товарами уже сьогодні відвантажуються у пункти роздачі. Минулого місяця таких наборів в місті роздали понад 45 тисяч. Про допомогу, на яку чекають, розкаже Олена Мендалюк.

Безупинно, наче на конвеєрі, комунальники відвантажують коробки з гуманітарною допомогою. Тут у пункті видачі вже заклали ними коридор та хол.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Борошно, олія, макарони, сіль, цукор, консервована квасоля, вівсяні пластівці, м'ясні консерви - це вміст однієї коробки. І цей харчовий раціон розрахований на одну людину на місяць.

Чергову багато тонну партію допомоги від Співдії та європейських партнерів зустрічає пані Наталя. Розповідає, це вже третя партія у цьому році. Вже за кілька днів чекають на людей.

Наталія Юркунська, представниця пункту видачі гуманітарної допомоги:

Люди, які приходять на пункт видачі продовольчої допомоги, знаходяться у нас в холі. Тому, що ми розуміємо що у любий момент у нас може бути тривога і всілякі негаразди під час війни. У нас внизу є невеликий пункт, де можнасховатися. Приблизно, якщо працює три ноутбуки, від 500 до 600 людей ми обслуговуємо в день.

У Нікополі залишається до пʼятдесяти тисяч жителів. З кожним разом кількість пунктів видачі допомоги збільшується. На сьогодні їх створено 15.

Михайло Мавродій, представник Нікопольської районної військової адміністрації:

На цьому складі ми можемо отримувати за раз до 5 вантажівок з гуманітарною допомогою - це харчування, дитяче харчування, набори гігієни. 5 вантажівок, а скільки це в наборах? Приблизно півтори тисячі одна машина. 7,5 тисяч наборів за раз ми можемо тут отримати.

5-ти кілограмового пакунку борошна вистачає Наталії на цілий місяць, аби пекти власний хліб для родини.

Наталія, жителька Нікополя:

На хлібину в мене йде 350 грам муки, то скільки хліба можно, багато.

Сьогодні вона з чоловіком прийшла отримати чергову допомогу - по одній коробці на кожного члена родини. Жінка зізнається, без неї важко.

Наталія - жителька Нікополя:

Дуже мало, де можна працювати, багато чого закрито. Нема заробітку. Доходу немає у людей.

По Нікополю продовжує бити ворожа артилерія. Ось наслідки одного з останніх обстрілів. Російський снаряд поцілив у дах магазину.

Там були полки, полки, полки, зверху потолок. Сюди прийшлося два прильота. Потолок весь в середину упав.

В момент, коли сюди прилетів смертоносний снаряд, колега Світлани була на робочому місці і дивом лишилася живою.

Світлана, продавчиня:

От тут все привалило, оце спаслася, що вона ось сюди підійшла до вікна. То вона спаслась, а так би її не було. Це случайность. Коли все валилось, вона була тут.

А це жителі селища Камʼянське поміж обстрілами та роботою на городах прийшли за хлібом до пункту видачі гуманітарної допомоги. Люди зізнаються, і доходи впали, і ціни навіть на хліб підскочили.

Катерина, жителька селища Кам'янське:

Все дорого, пенсія мала. Дуже вагома. Мені хватило на 2 неділі цієї буханки, одну я в морозилку положила, щоб не пропав. Дуже вкусний хліб, смачний.

Хліб від благодійників видають щопонеділка. А вже за тиждень у Нікопольському районі стартуватиме чергова масштабна роздача гуманітарної допомоги від співдії.