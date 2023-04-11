Чергова роздача гуманітарної допомоги розпочнеться за тиждень у Нікопольському районі: подробиці [ Редагувати ]
Чергова роздача гуманітарної допомоги розпочнеться за тиждень у Нікопольському районі, на Дніпропетровщині. Ящики із надважливими товарами уже сьогодні відвантажуються у пункти роздачі. Минулого місяця таких наборів в місті роздали понад 45 тисяч. Про допомогу, на яку чекають, розкаже Олена Мендалюк.
Безупинно, наче на конвеєрі, комунальники відвантажують коробки з гуманітарною допомогою. Тут у пункті видачі вже заклали ними коридор та хол.
Олена Мендалюк, кореспондентка:
Борошно, олія, макарони, сіль, цукор, консервована квасоля, вівсяні пластівці, м'ясні консерви - це вміст однієї коробки. І цей харчовий раціон розрахований на одну людину на місяць.
Чергову багато тонну партію допомоги від Співдії та європейських партнерів зустрічає пані Наталя. Розповідає, це вже третя партія у цьому році. Вже за кілька днів чекають на людей.
Наталія Юркунська, представниця пункту видачі гуманітарної допомоги:
Люди, які приходять на пункт видачі продовольчої допомоги, знаходяться у нас в холі. Тому, що ми розуміємо що у любий момент у нас може бути тривога і всілякі негаразди під час війни. У нас внизу є невеликий пункт, де можнасховатися. Приблизно, якщо працює три ноутбуки, від 500 до 600 людей ми обслуговуємо в день.
У Нікополі залишається до пʼятдесяти тисяч жителів. З кожним разом кількість пунктів видачі допомоги збільшується. На сьогодні їх створено 15.
Михайло Мавродій, представник Нікопольської районної військової адміністрації:
На цьому складі ми можемо отримувати за раз до 5 вантажівок з гуманітарною допомогою - це харчування, дитяче харчування, набори гігієни. 5 вантажівок, а скільки це в наборах? Приблизно півтори тисячі одна машина. 7,5 тисяч наборів за раз ми можемо тут отримати.
5-ти кілограмового пакунку борошна вистачає Наталії на цілий місяць, аби пекти власний хліб для родини.
Наталія, жителька Нікополя:
На хлібину в мене йде 350 грам муки, то скільки хліба можно, багато.
Сьогодні вона з чоловіком прийшла отримати чергову допомогу - по одній коробці на кожного члена родини. Жінка зізнається, без неї важко.
Наталія - жителька Нікополя:
Дуже мало, де можна працювати, багато чого закрито. Нема заробітку. Доходу немає у людей.
По Нікополю продовжує бити ворожа артилерія. Ось наслідки одного з останніх обстрілів. Російський снаряд поцілив у дах магазину.
Там були полки, полки, полки, зверху потолок. Сюди прийшлося два прильота. Потолок весь в середину упав.
В момент, коли сюди прилетів смертоносний снаряд, колега Світлани була на робочому місці і дивом лишилася живою.
Світлана, продавчиня:
От тут все привалило, оце спаслася, що вона ось сюди підійшла до вікна. То вона спаслась, а так би її не було. Це случайность. Коли все валилось, вона була тут.
А це жителі селища Камʼянське поміж обстрілами та роботою на городах прийшли за хлібом до пункту видачі гуманітарної допомоги. Люди зізнаються, і доходи впали, і ціни навіть на хліб підскочили.
Катерина, жителька селища Кам'янське:
Все дорого, пенсія мала. Дуже вагома. Мені хватило на 2 неділі цієї буханки, одну я в морозилку положила, щоб не пропав. Дуже вкусний хліб, смачний.
Хліб від благодійників видають щопонеділка. А вже за тиждень у Нікопольському районі стартуватиме чергова масштабна роздача гуманітарної допомоги від співдії.
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