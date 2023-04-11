У вівторок, 11 квітня, у Херсоні знову пролунали вибухи. Це вже п'ятий випадок на добу.

На даний момент у регіоні повітряну тривогу не оголошували.

При цьому офіційної інформації про вибухи або обстріл міста поки не надходило.