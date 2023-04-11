У Херсоні вп'яте за день прогриміли вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 11 квітня, у Херсоні знову пролунали вибухи. Це вже п'ятий випадок на добу.
На даний момент у регіоні повітряну тривогу не оголошували.
При цьому офіційної інформації про вибухи або обстріл міста поки не надходило.
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