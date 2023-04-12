Обстріл Слов'янська: кількість загиблих збільшилася [ Редагувати ]
Станом на середу, 12 квітня, через масштабний обстріл Слов'янська Донецької области, який трапився 27 березня, 4 людини загинули, 34 отримали поранення.
Змінилась статистика стосовно останнього масштабного обстрілу, який скоїла рф по вулиці Торській, коли 36 людей отримали поранення, 2 загинули.
За даними Ляха, в той день було тяжко поранено 5 мешканців Слов'янської громади.
На жаль, двоє з них померли в лікарні. Отже, у нас 4 загиблих та 34 поранених.
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