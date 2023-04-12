Шмигаль закликав передати Україні F-16 на зустрічі з головою Пентагону [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори з главою Пентагону США Ллойдом Остіном та закликав розпочати постачання західних винищувачів F-16.
Про це глава українського уряду заявив за підсумками зустрічі.
"Ми виграємо цю війну. Але щоб досягти цього швидше і з меншими втратами, Україні, як і раніше, потрібна інтенсивна військова підтримка", - наголосив прем'єр.
При цьому Остін не коментував конкретні запити, але пообіцяв, що США розширять виробництво озброєнь для України.
"Ми продовжуватимемо інвестувати у нашу власну оборонно-промислову базу для подальшого нарощування виробництва", - зазначив глава Пентагону.
Міністр оборони США також подякував Україні за її відповідальність у питанні військової допомоги, яку їй вже передали.
"Дозвольте мені подякувати вам за безпрецедентний рівень прозорості, який Україна забезпечила, щоб наша допомога у сфері безпеки залишалася в руках захисників України", - додав він.
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