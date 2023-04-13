Напередодні Великодня храми готуються не тільки до святкових богослужінь, а й до небезпеки [ Редагувати ]
Напередодні Великодня храми готуються не тільки до святкових богослужінь, а й до небезпеки, що може виникнути через скупчення великої кількості людей. Перевіряють протипожежні сигналізації, заправляють вогнегасники та вчаться ними користуватися. За тренуванням священнослужителів в Одесі спостерігала наша знімальна група.
На вулиці перед собором священники Православної церкви України тренуються користуватися вогнегасниками. Навчання напередодні Великодніх богослужінь проводять рятувальники.
У Соборі Різдва Христова щойно скінчилася служба. Цьогоріч теми Страсного тижня особливо актуальні для українців.
Теодор Оробець, настоятель Собору Різдва Христова:
Дуже багато ми бачимо вже через рік повномасштабної війни, що є люди, які зраджують, які здають позиції військових. Першим зрадником таким великим був Іуда. Він зрадив Ісуса Христа.
А після служби продовжуються приготування до великого зібрання людей у неділю.
У храмі - 4 справні вогнегасники, систему протипожежної сигналізації теж перевірили.
Теодор Оробець, настоятель Собору Різдва Христова:
У цьому році ми очікуємо скупчення людей, в першу чергу через комендантську годину. Тому що, якщо раніше люди ходили всю ніч, то тепер служба в наших храмах Православної церкви України в Одесі буде розпочинатися о 6 годині ранку, освячення почнеться десь о 9 годині ранку.
Особлива увага - до свічок. аби не сталося лиха, за кожним підсвічником пильнуватиме людина.
Коли у великої кількості людей в руках відкритий вогонь, то спалахнути може будь-якої миті.
Марина Мартиненко, прессекретарка ГУ ДСНС в Одеській обл.:
Ми бачили вже не один раз, як люди штовхаються, людям треба вперед, треба бути першим. Були ситуації в країні, коли пожежа траплялася через те, що в жінок було розплетене волосся. І вони дуже низько нахилялися до вогню і загорілося волосся.
Тож рятувальники нагадують про дотримання правил безпеки у храмі. А якщо під час святкового богослужіння пролунає сигнал повітряної тривоги, радять перейти до укриття.
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