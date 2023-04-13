Енергетичний прорив. В Україні запустили перший завод із виробництва біометану. Цей газ є повним аналогом природного. Його виробництво екологічніше. І може забезпечити безвідхідну роботу українським аграріям. Докладніше у матеріалі Даніїла Снісара.

Це солома наша. Буває кукурудза неконцесійна така, поганенька. От ми її мелемо. І виходить у нас гарна сировина. Це відходи з кукурудзи сирої.

А ще з цукрового буряка, гною, відходів тваринництва і харчової промисловості. Це складові, з яких виробляють біометан. Такий завод напередодні запустили на Чернігівщині. Підприємство - перше в Україні - задіяло саме аграрну технологію з виробництва цього виду пального.

Георгій Гелетуха, голова правління Біоенергетичної асоціації України:

Газ, який повний аналог природного газу. Нам не треба ніяких модифікацій газових труб, нам не треба ніяких модифікацій газового обладнання. Будь-який газовий двигун, газова турбіна, газовий пальник - вони будуть працювати на біометані абсолютно так само, як на природному газі. Це значить, що нам треба тільки його виробити й подати в мережу.

А звідти - у наші домівки. На рік такий завод вироблятиме близько трьох мільйонів кубів газу для півтори тисячі споживачів. На першому етапі біометан надходитиме до мереж Регіональної Газової Компанії в осінньо-зимовий період.

Олексій Тютюнник, генеральний директор Регіональної Газової Компанії:

Зараз це саме споживачі, які знаходяться поряд з біометановим заводом. Фактично цілий рік ми працювали над цим інженерним проєктом. І залучили фактично європейський досвід. Це було швидко. Ми знайшли партнерів в Європі, які нам допомогли реалізувати цей проєкт.

Бум на біометанові проєкти в Україні почався 5 років тому. Втім, виробники переймалися, переважно, переробкою біогазу в електроенергію. Як і на цьому агропідприємстві. А коли у 2021 ціни на блакитне паливо у світі злетіли, стало зрозуміло, що вигідніше виробляти пальне самостійно. І збувати його, зокрема в Європу, і навіть конкурувати з найбільшим виробником цього біопалива в ЄС. Адже, Україна має ресурси для виробництва, як мінімум, 21 мільярда кубів біометану на рік.

Микола Сольський, міністр аграрної політики та промисловості України:

Європа, прийнявши літом відповідні директиви, готова за це платити екстраціну, яка відповідним чином розраховується, залежно від сировини й технології. Тому, так, це початок чогось нового. Я впевнений, за 5-10 років - це буде така масова історія. І ще одним прикладом того, наскільки аграрний бізнес в Україні, в умовах конкуренції може показувати результат.

Ганна Замазєєва, Голову Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України:

Ми стратегічний партнер, і у нас буде стратегічне партнерство у сфері біометану, синтетичного газу та водню. Це енергетична зброя. Зброя для захисту інтересів нашої держави.

На цілорічну подачу біометану на Чернігівщині планують перейти після будівництва другої черги заводу. А вже незабаром РГК під'єднають аналогічний біометановий завод до газорозподільних мереж у Вінницькій області.