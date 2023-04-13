"Розганяють хмари": в ОП назвали основні потреби ЗСУ в озброєні [ Редагувати ]
Замість того, щоб моделювати негативні сценарії розвитку війни, окремим людям варто зосередитись на потребах нашої країни. Ракети й винищувачі чудово підвищують оптимізм.
Про це пише в Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
"У страху великі очі. Деяким військовим експертам і футбольним коментаторам варто менше розмірковувати і моделювати негативні сценарії, а більше зосередитися на потребах України", - пише Подоляк.
За словами радника голови Офісу президента, саме ракети дальнього радіуса дії й літаки "чудово розганяють хмари і підвищують оптимізм прогнозу погоди".
по темі
Олександр Лукашенко сьогодні вимолював "гарантії безпеки" для Білорусі у російського міністра оборони Сергія Шойгу
В України є чотири складові з підготовки до весняного контрнаступу
Глава Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ліквідація колаборантів у росії призведе до незворотних процесів
Країни-члени Ради безпеки ООН мають бойкотувати протягом квітня будь-які засідання під егідою росії
Російський диктатор володимир путін несе відповідальність за те, що його солдати жорстоко стратили українського військового