У п'ятницю, 14 квітня, о 04:54 у Закарпатській області стався землетрус. Зафіксували підземні поштовхи магнітудою 3,4.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

"Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км. на схід від м. Іршава, Закарпатської області, на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.

Останній землетрус з цього району був зареєстрований 05 квітня 2023 року з магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).