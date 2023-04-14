В Україні стався землетрус: подробиці [ Редагувати ]
У п'ятницю, 14 квітня, о 04:54 у Закарпатській області стався землетрус. Зафіксували підземні поштовхи магнітудою 3,4.
Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.
"Епіцентр землетрусу знаходився на відстані 6 км. на схід від м. Іршава, Закарпатської області, на глибині 7 км. За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних. Коливання відчуваються тільки окремими людьми, які знаходяться в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах", - йдеться в повідомленні.
Останній землетрус з цього району був зареєстрований 05 квітня 2023 року з магнітудою 2,2 (за шкалою Ріхтера).
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