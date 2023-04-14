Наступ Збройних Сил України відбудеться вже найближчим часом. Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю ABC News.

Він зазначив, що в майбутньому контрнаступі Сили оборони здатні досягти прогресу.

"Які будуть результати цих дій? Думаю, що найближчим часом усе це побачать та відчують", - упевнений Буданов.

Він також зазначив, що успіх наступальної операції є дуже важливим не лише для України, а й союзникам, які надають нашій країні військову допомогу.

"Без перемог рано чи пізно виникнуть питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну", - зазначив глава розвідки, наголосивши, що країни Заходу очікують побачити результати, проте йому невідомо про якісь вимоги з боку західних союзників щодо наступу, а також про те, що подальша підтримка ЗСУ залежатиме від успіхів на полі бою.