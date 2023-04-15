Окупанти з артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні вночі, 15 квітня, із артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє в Telegram голова Дніпропетровської ОВ Сергій Лисак.
"Вночі агресор вдарив по Нікопольському району – Мирівській громаді. З тяжкої артилерії туди прилетіли 10 снарядів. Обійшлося без загиблих та поранених", - йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської ОВА.
За словами Лисака, наразі рятувальники та поліцейські обстежують територію та з'ясовують наслідки обстрілу.
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