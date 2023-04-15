Тепер готують вибухові коктейлі противникам: історія зенітників, що раніше працювали у нічному клубі [ Редагувати ]
Бахмут, Авдіївка, Лиман, Мар'їнка. На цих напрямках не стихають бої. Лише за минулу добу захисники України відбили 56 атак. Наш наступний матеріал, спільний з кореспондентами Військового телебачення, - з позицій українських зенітників. Там несуть службу хлопці, які у цивільному житті працювали у нічному клубі.
Олена Гаврилюк, кореспондентка Військового телебачення України:
"Нічний клуб на колесах" - саме так можна назвати розрахунок зенітної установки 23-2 23 мм калібру. У цивільному житті вони розважали українців, а зараз захищають від російських загарбників.
Зустрічаємо хлопців, щойно ті повернулися з чергового завдання. Військовослужбовець із позивним "Бармен" 12 років дійсно працював у барі за стійкою. Тепер вибухові коктейлі готує рашистам.
Позивний "Бармен", військовослужбовець Збройних сил України:
Коли війна починається, бармени можуть не зовсім правильно робити свою роботу і не такі потрібні як військові, але в мене так сталося в житті, що я вибираю собі роботу. Перед тим був барменом, зараз ЗСУ - краща робота в світі.
Напарник "Бармена" - боєць із позивним "Діджей" - каже, якісну музика допомагає навіть на фронті - підтримує бойовий дух.
Позивний "Діджей", військовослужбовець Збройних сил України:
Запитайте товаришів, в мене колонка зараз, не при мені, але завжди колонка зі мною. Коли хлопцям сумно або весело, в мене любий плейлист на любий смак. Виїжджали ми під біт під різний, але на цій позиції не виїжджаєм під біт - машина дуже шумна, нема в мене такої великої колонки. Я полюбому би заїжджав під рок.
Творчий підхід до справи потрібен і на фронті, переконані хлопці. Виконуючи бойові завдання, вони знімають відео - планують підкорювати соцмережі.
Нам дуже сподобалося як хлопці викладають відео, де вони масово знищують ворога і цей тренд ми продовжимо. Не знаю як там думають глядачі телемарафону, але наша армія і наші солдати також лімітовані, тому хай не стидаються наш співвітчизники і долучаються до наших лав. Ми їх чекаєм, робота шикарна, колектив шикарний,постійно якісь нові завдання, туристичні поїздки практично по всьому сході України, жодних мінусів, одні плюси!Найкраща робота в світі!
Хлопці обіцяють влаштувати велику вечірку у власному клубі в центрі Львова - щойно повернуться додому з перемогою. Уже навіть планують меню!
Після закінчення війни, я думаю, коктейль "Бавовна" буде зроблений 100 відсотків! "Мрія Арестовича" також буде. Якись кисло-солоденький сауер, знаєте, можливо, "Зет" якщо назвати, він не буде продаватися і має бути не смачним, тому щось подумаємо.
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