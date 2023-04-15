Витік таємних документів Пентагону та американської розвідки навряд чи негативно позначиться на відносинах Вашингтона та Києва, однак може мати зашкодити інтересам США у низці країн, зокрема у Південній Кореї та Єгипті.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик.

Стратегічного впливу не буде - Америка буде підтримувати Україну і надалі. Але існують певні побоювання щодо довіри між країнами. Адже ми бачимо, що перспективи наступу наших збройних сил не зовсім однаково бачаться у Вашингтоні і в Києві. Що ми вбачаємо, що цей наступ може бути успішним, а американці сумніваються в тому, що він надто стратегічно системно успішним буде.

І в принципі ще той момент, що країни спілкуються з Америкою, а тепер не знають, чи колись це спілкування вийде на публіку, і всі подивляться на цю переписку, передзвони і таке інше, і всю інформацію, то це трохи напружує. І люди зараз більше будуть думати, коли спілкуватися з американцями, чи викладати їм все що знаєш, як, і таке інше.

Все це трохи підриває довіру з окремими країнами - з Південною Кореєю, можливо з Єгиптом. Особливо з Південною Кореєю, де це (витік документів - ред.) спричинило таке невеличке внутрішньополітичне напруження.

Інформація про те, що вони розглядали цю пропозицію передання зброї до Польщі, щоб цю зброю Польща потім могла передати Україні. Це трохи зашкодить, мабуть, відносинам з Сеулом.

Але стратегічного такого негативного впливу ані на відносини з Україною, ані на відносини з іншими країнами, я не думаю, що ми побачимо.