Польща призупиняє транзит українського зерна через свою територію: Марчук розповів подробиці (ексклюзив) [ Редагувати ]
Польський уряд сьогодні, 15 квітня, ухвалив рішення про тимчасове обмеження імпорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що це означає для України.
"Це дуже важна інформація, яка сьогодні в аграрний сектор надійшла. Міністерство аграрної політики докладають великих зусиль, щоб цей напрямок в рамках коридору солідарності міг працювати. Через Польщу іде дуже велика кількість транзиту, яка іде до їхніх портів, а потім в треті країни, які потребують. Ми сподіваємося, що перемовини будуть продовжені, незважаючі на сьогоднішнє рішення уряду цієї країни (Польщі - ред.) враховуючі, що від того як буде експортуватися сільська продукція буде залежить платоспроможність українських виробників здійснювати свої польові роботи. Зараз йде активна посівна компанія, тому сподіваємося, що вдасться заключити певний меморандум і щоб всі країни мали певні преференції", - каже він.
Він додав, що найбільша проблема виникла в Україні з Польщею.
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