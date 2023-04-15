Польський уряд сьогодні, 15 квітня, ухвалив рішення про тимчасове обмеження імпорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України. Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" розповів, що це означає для України.

"Це дуже важна інформація, яка сьогодні в аграрний сектор надійшла. Міністерство аграрної політики докладають великих зусиль, щоб цей напрямок в рамках коридору солідарності міг працювати. Через Польщу іде дуже велика кількість транзиту, яка іде до їхніх портів, а потім в треті країни, які потребують. Ми сподіваємося, що перемовини будуть продовжені, незважаючі на сьогоднішнє рішення уряду цієї країни (Польщі - ред.) враховуючі, що від того як буде експортуватися сільська продукція буде залежить платоспроможність українських виробників здійснювати свої польові роботи. Зараз йде активна посівна компанія, тому сподіваємося, що вдасться заключити певний меморандум і щоб всі країни мали певні преференції", - каже він.

Він додав, що найбільша проблема виникла в Україні з Польщею.